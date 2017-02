Mindanao ‘wag gawing tapunan ng bad cops

Umalma si Senate Pre­sident Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na itapon sa Mindanao ang mga rogue cops na tatamaan sa isasagawang ‘internal cleansing’ ng PNP.

Ginawa ni Pimentel ang pahayag matapos na atasan ng Pangulo si Phi­lippine National Police (PNP) chief Director Ge­neral Ronald ‘Bato’ dela Rosa na itapon sa Min­danao ang mga abusado at tiwaling pulis.

Ang hakbang ng Pa­ngulo ay bunsod ng pagkakadiskubre nito na si Supt. Raphael Dumlao, team leader ng special operations unit ng Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) ng PNP, ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Jee Ick Joo noong Oktubre.

“The South is deserving of honest and disciplined lawmen like the rest of the country,” diin ni Pimentel.