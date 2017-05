Minasaker na impeachment, itatakbo sa ICC

[google-translator]

Itatakbo sa International Criminal Court (ICC) ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano ang aniya’y minadali at tila minasaker na impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

42-0 ang naging botohan ng 42-members ng komite na nagbasura sa impeachment complaint ni Alejano.

Ayon kay Alejano, kahit patay na ang impeachment, hindi maaaring malibre si Pangulong Duterte sa mga reklamong hindi binigyan ng pansin ng House committee on justice.

“Dahil sa railroading sa aking reklamo ay malinaw na wala na kaming mapupuntahan dito sa loob ng bansa kaya iaakyat na namin ito sa ICC,”pahayag ni Alejano.

Samantala sinagot ni Alejano ang pagbabanta ni House majority leader Rudy Fariñas na maari itong masampahan ng perjury o ethics complaint sa Kamara dahil sa mga reklamo kay Duterte na wala naman umano siyang personal knowledge.

Iginiit ng Magdalo representative na hindi siya natatakot sa banta ng House committee on justice.

“Walang problema sa akin kung kasuhan ako o umabot man sa tanggalin sa pagiging Kongresista, mangyari na ang dapat mangyari,”giit ni Alejano.

Masama ang loob

Aminado si Alejano na masama ang kanyang loob dahil hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon na magsalita at patunayan ang mga akusasyon kay Duterte.

Sa isang press briefing, sinabi ni Alejano na nag-usap sila ni House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali na bibigyan s’ya ng pagkakataong makapagbigay ng opening statement, subalit hindi ito natupad.

“Hindi ako nabigyan ng pagkakataong makapagsalita at magpaliwanag,” wika ng mambabatas.





“Malinaw na sagasa. If the Committee is liberal they would allowed me to explain isa lang naman ako, if there’s important matter yung libo-libong namatay. Kahit ang Pangulo youre not above the law,”giit pa ni Alejano.