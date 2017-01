MIKA, MASAYA KAHIT KONTRABIDA SA GMA!

Eleven years na artista ng Kapamilya network si Mika dela Cruz. Isa siya sa mga in-demand na child stars sa naturang network. Pero ngayon ay Kapuso na siya.

“Sabi ng ate ko (Angelika dela Cruz) magaling mag-alaga ang GMA, mabait sila sa mga artista nila, ma-a-appreciate nila ‘yung talent ko so try mo roon. Sabi niya mag-e-enjoy ka rin.

“Actually kasi mana­ger ni Ate po si Tito Perry (Lansigan). Sabi niya doon ka kay Perry mabait ‘yon tapos sa GMA Artist Center maalaga sila,” sey ni Mika.

Hindi na raw nagdalawang-isip si Mika at pumirma na siya with GMA 7.

“Nakikita ko naman po kung paano sila rito sa GMA. I trust my ate and I trust her decisions at saka decision ko rin naman po ito.

“Nafi-feel ko ‘yung pag-aalaga nila, sa hand­lers ko pa lang, sa mana­gers ko pa lang, nafi-feel ko ‘yung pag-aasikaso.

“Napapa-feel nila sa ‘yo na you are valued, you are important kahit kontrabida ako rito.

“Walang discrimination, walang pressure” ngiti pa niya.

Natuwa pa si Mika nang malaman niya na si Barbie ang magiging bida ng Meant To Be.

Matagal na raw silang magkaibigan ni Barbie dahil naging magkapatid na sila sa pelikulang Ang Darling Kong Aswang noong 2009.





“Parang reunion po namin ni Barbie. Pareho pa kaming mga bata noon at si Bossing Vic Sotto ang tatay namin sa movie.

“Nakakatuwa lang kasi ngayon kontrabida pa niya ako sa Meant To Be,” sambit pa ni Mika.