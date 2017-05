Mga mandarambong hayahay Duterte admin

Hindi na maitago ang pagkayamot at pangamba ng mga mambabatas ang sunod-sunod na acquittal ng mga may kasong plunder sa unang taon pa lang ng liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang.

Una ang pag-absuwelto ng Sandiganbayan noong July 201 sa plunder case ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo patungkol sa P366 million Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) fund scam.

Sunod ang pagpapawalang-sala naman ng Court of Appeals (CA) sa illegal detention sa reyna ng pork barrel fund scam na si Janet Lim-Napoles.

“The standard of justice under the Duterte administration has gone to the dogs”.

Ganito inilarawan ni Akbayan party-list Rep. Tom Villarin ang pag-absuwelto ng CA kay Napoles sa isinampang kaso ng pork barrel fund scam whistleblower na si Benhur Luy.

“We are witnessing how big-time plunderers are being acquitted by the courts,” ani Villarin.

Halos ganito rin ang opinyon ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate.

“We must be very wary of this development because as things stand now many of those who have been charged of plundering the people’s coffers are getting off the hook. Dapat na magbantay at sabayan ng protesta ng taong bayan ang mga pangyayaring ito,” ani Zarate.

Para naman kay CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna, “Nananalangin, nagtitiwala at umaasa tayo na magigging ayon sa batas at ayon sa hustisya ang maging desisyon ng Sandiganbayan tungkol sa trial ni Janet Lim Napoles tungkol sa pagnanakaw ng public funds.”

Para kay Gabriela party-list Rep. France Castro, “It’s a disaster sa ating justice system. Tingin ko makakaapekto ‘yan sa plunder case n’ya dahil related ang kaso na ito. Mapapahina nito ang plunder case. Magpapahina ito sa plunder case.”