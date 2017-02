Mga kriminal iha-hang na parang kurtina ni PDU30

By Boyet Jadulco

Oras na maibalik ang parusang kamatayan sa bansa, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isasabit niya sa puno na parang kurtina ang mga death convict upang hindi pamarisan ang kanilang ginawa.

Sinabi ito ni Pangulong Duterte matapos mairita sa rason ng marami na hindi raw deterrent sa paggawa ng krimen ang parusang kamatayan.

Ayon sa Pangulo, kaya lang hindi naging deterrent ang parusang kamatayan noon ay dahil sa mahina ang loob ng dating pangulo sa pagpapairal ng batas na ito.

“Sabi nila ‘nu’ng may death penalty wala namang nangyari’. Hindi kasi ako ang presidente. Ibalik mo ‘yan ako nga­yon ang presidente gawain kong kurtina ‘yang mga buang na ‘yan d’yan sa puno… bitayin ko,” babala ng Chief Executive.

Binanggit pa ni Duterte na simula nang isuspende ang implementasyon ng capital punishment sa mga karumal-dumal na krimen noong administrasyong Arroyo, tumaas ng 3,000% ang kaso ng heinous crime sa bansa.

Matatandaan na minamadali na ng Kamara ang pagpapatibay ng panukala sa pagbabalik ng death penalty, kung saan binalaan pa ni House Speaker Pantaleon Alvarez na masisibak sa kanilang puwesto ang mga miyembro ng majority coalition na kokontra sa panukala.

Taliwas naman sa Senado, sinuspende ng Senate committee on justice and human rights ang deliberasyon ng anim na panukala sa pagbabalik ng death penalty matapos ihayag ng isang opisyal ng Department of Justice (DOJ) na malalabag ng Pilipinas ang nilagdaang treaty kontra sa pagbabalik ng death penalty.

Pero kahit wala ang treaty, tagilid pa rin sa Senado ang balik-bitay bill dahil nakakalamang ang kontra rito kaysa pabor.

Kabilang sa mga bukas na nagpahayag ng kanilang pagtutol sa panukala ay sina Sens. Richard Gordon, Franklin Drilon, Francis ‘Kiko’ Pangilinan, Leila de Lima, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Grace Poe, Francis ‘Chiz’ Escudero, Antonio Trillanes IV at Senate minority leader Ralph Recto.

Ang mga senador naman na nagtutulak ng panukala ay sina Sens. Vicente ‘Tito’ Sotto III, Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Sherwin Gatchalian.





Bukas naman sa panukala sina Sens. Sonny Angara, Joel Villanueva at Joseph Victor ‘JV’ Ejercito.