Mga bagon ng MRT ‘running coffins’ pa rin — solon

Wala pa ring pinagbago ang serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT)-3 sa kabila ng paulit-ulit na direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayusin ang operasyon nito.

Ito ang puna ni Pu­wersa ng Bayaning Atleta (PBA) partylist Rep. Jericho Nograles kasabay ng panawagan kay Transportation Sec. Arthur Tugade na may ilang buwan na ito sa pwesto ay hindi pa rin natutugunan ang problema ng mga commuters ng MRT.

“Did our MRT officials get the president’s memo that his government will not tolerate incompetence and corruption? It looks like all the bad habits and malpractices that were committed in the past are still being perpetuated by the present management. No wonder our commuters are still suffering the same agony as they did in the previous administration,” giit ni Nograles.

Ani Nograles, nakatanggap umano siya ng report na 12 bogey frames sa 19 na coaches na pinapatakbo ng MRT ay may mga cracks, mapanganib umano ito kung hindi maisasaayos.

Isa pang reklamo ay ang paggamit ng Busan Universal Rail Inc., ang maintenance provider ng MRT, ng mga motor na lagpas na sa maximum safety wear limit, maging ang mga gulong umano ay hindi pa napapalitan gayong mandatory na kada isang taon ay dapat palitan ito.