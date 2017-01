Meeting ni PDU30 sa 1K mayor, ‘heart to heart’

Confidential at ta­patan umano ang na­ging pakikipag-usap ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa mahigit 1,000 mga alkalde sa buong bansa na kanyang ipinatawag hinggil sa problema sa ilegal na droga sa Palasyo ng Malacañang kamakalawa ng hapon.

“He (President Duterte) wanted to talk to them in a very intimate manner… I was not informed kung ano iyong pag-uusapan. It was highly confidential,” pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa isang panayam kahapon nang uriratin sa kinalabasan ng pakikipag-meeting ng Pangulo sa mga local government executives sa Malacañang.

Bagama’t hindi nai­detalye ang naging tampok sa pag-uusap ay sinabi ni Andanar na dumating ang mga mayors sa tatlong batch — mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

“What I can tell you, it was a heart to heart talk between the President and the mayors. It was amplifying the message of the President on the illegal drugs. Alam naman natin na iyan ang priority policy ng President,” dagdag ng PCO chief.