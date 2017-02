May pruweba ako vs Aguirre — De Lima

Banta ni Sen. Leila de Lima na ilalabas niya ang kanyang hawak na ebidensya laban kay Justice Sec. Vitaliano Agui­rre kapag patuloy pa rin nitong itatanggi ang ginawa nitong pagpapahintulot sa mga high profile inmates na gumamit ng mga gadgets at appliances bilang kapalit ng pagtestigo laban sa kanya.

Si De Lima ang mismong nagbunyag ukol dito na kung saa’y iginiit nitong may hawak siyang ebidensya na magpapatunay nito.

“I have proof,” giit ni De Lima kasabay ng banta na, “If (Secretary of Justice) SOJ Aguirre denies this, I have no choice but to share my proof,” ayon sa senadora.

Sa ngayon, naipamahagi na niya sa miyembro ng Commission on Appointment (CA) ang hawak niyang ebidensya partikular kay Sen. Antonio Trillanes IV para maitanong kay Sec. Aguirre kapag isinalang sa CA ang kanyang nominasyon.