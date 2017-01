THE SOURCE: MAXINE, AWARE SA ‘AWAY’ NG MGA PINOY SA ISYU NG INTERPRETER!

Ang pumunta sa beach ang unang gagawin ni Miss Universe Philippines Maxine Medina, anuman ang maging resulta ng pagsali niya sa 65th Miss Universe na mangyayari sa January 30 sa Mall of Asia Arena.

“Nami-miss ko na gawin, ang pumunta sa beach like out of town talaga,” ang sabi ni Maxine nang makausap namin siya noong Sabado sa meet and greet ng PLDT Home para sa mga kandidata ng 65th Miss Universe.

Sa tanong kung hihingin niya ang tulong ng isang interpreter sa question and answer ng Miss Universe kung sakali na mapili bilang isa sa mga top candidate, sinabi ni Maxine na wala pa itong natatanggap na ‘balita’ pero kino-consider niya na gumamit ng translator.

Aware si Maxine na nag-aaway-away na ang mga Pilipino dahil sa isyu ng paggamit niya ng interpreter pero natutuwa siya sa mga natatanggap na suporta.

“Nakakatuwa na lahat ng Pinoy, ramdam ang kaba!” — Maxine Medina

“Nakakatuwa naman na lahat ng Pilipino, ­nararamdaman ‘yung kaba, ‘yung takot pero same with them, siyempre pressured din ako kasi ­gusto ko rin ma-keep ‘yung crown for the country,” ani Maxine.

Ang favorite fashion designer ni Maxine na si Rhett Eala ang gagawa ng gown at national costume na gagamitin niya sa Miss Universe competition.

Tumanggi si Maxine na i-describe ang design ng national costume niya dahil hindi pa raw puwedeng ipakita o sabihin.

***

Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasama-sama sa dinner na ginanap sa Okada Manila Hotel noong Sabado sina Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss Universe 1973 Margie Moran at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Out of the country si Gloria noong ­January 28, 2016 kaya si Margie lang ang sumipot sa homecoming tribute para kay Pia na ginanap sa Smart Araneta Coliseum.





Nagkita sa dinner sina Maxine at Gloria na nakatikim din ng mga batikos dahil sa statement niya na one in a million ang tsansa na magkaroon ng back to back win sa Miss Universe ang Pilipinas dahil ito ang host country.

Hindi minasama ni Maxine ang opinyon ng outspoken former beauty queen dahil ayon sa kanya, misunderstood lamang si Gloria.

Sa panayam ni Mario Dumaual kina Margie at Maxine, ang maging good hostess ng bansa ang payo ng former Miss Universe sa Philippine bet sa 65th Miss Universe.

“All I want to tell her is to be a good hostess and just enjoy it because when you enjoy it, you’re gonna be happier,” ang payo ni Margie kay Maxine.

“I am pleased to meet you ma’am, I’m so excited, I’m enjoying it, that’s why I’m happier naman,” ang tila flattered na sagot ni Maxine na inulit lang ang mga sinabi sa kanya ng Miss Universe 1973.