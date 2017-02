MAX COLLINS SA BB. PILIPINAS PINU-PUSH NG NETIZENS!

Noon pa man, marami na ang humihikayat kay Max Collins na sumali sa mga beauty pageants tulad ng Bb. Pilipinas. Sabi nga, taglay na taglay ni Max ang lahat ng qualities na hinahanap para sa isang beauty queen.

Maganda, matalino, matangkad at seksi nga si Max. Na hindi naman kataka-taka, dahil pinsan lang naman niya si Megan Young.

Kaya nga noong nanalo si Megan sa Miss World, ang palaging sagot ni Max sa mga tanong o mga nanghihikayat sa kanya na sumali, “Okey na `yung may isang beauty queen sa pamilya.”

Bukod sa mga taga-showbiz, naniniwala rin ang mga netizens na kayang-kaya ni Max na makoronahan bilang Miss Universe PH. At ngayon nga raw ang tamang panahon.

“@allyziazionne: Dapat sali ka sa Miss PH!”

“@delicorntops: @maxcollinsofficial. Max! Please join BB. Pilipinas! Give it a try submission is only until Feb 24! You deserve more recognition, your beauty and body is absolutely perfect! For Miss Universe!!!”

“@hashtagimsexy: @maxcollinsofficial Miss Universe Philippines 2017 is that you?”

Ilan lang `yan sa maraming netizens na gustong makita si Max na may korona. At malalaman natin ngayong araw na ito, kung bigla ngang mag-a-appear sa screening ng Bb. Pilipinas 2017 si Max.