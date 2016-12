Maulan ang New Year

Wala nang eeksenang bagyo o kahit sama ng panahon ngayong Bagong Taon pero magiging maulan pa rin ang pagsalubong sa papasok na bagong taon sa ilang bahagi ng bansa.

Ito ay base sa Weekly Weather Outlook ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Sa abiso ng weather bureau, pangkalahatang magiging panatag ang panahon sa pagdiriwang ng Bagong Taon maliban sa panaka-nakang pag-ambon, tagaktak ng mahinang ulan at makulimlim na papawirin partikular sa bahagi ng Silangang Mindanao, Ilocos Cordillera at Cagayan Valley.

Dala umano ito ng hapyaw na epekto ng mahinang low pressure area (LPA) na malayo pa sa PAR. Maliit na rin umano ang tiyansa na mabuo ito sa loob ng bansa bago sumapit ang Bagong Taon dahil napakalayo pa nito sa boundary ng PAR.

Ayon sa PAGASA, simula ngayong Biyernes, makakaranas ang bansa ng makulimlim na kalangitan na mayroong panaka-nakang pag-ambon, pag-ulan lalo na sa Eastern Mindanao, Northern at Central Luzon dahil sa epekto ng hanging amihan.

Sa bisperas naman ng Bagong Taon sa Sabado hanggang sa New Year’s Day sa Enero 1, mas paiigtingin ng epekto ng mahinang LPA na papalapit sa PAR ang pag-ambon, pag-ulan na mararanasan sa Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley.

Nakataas pa rin ang babala ng posibleng landslides at flashfloods sa Hilagang Luzon.

Magiging maulap at makulimlim din ang panahon dito sa Metro Manila at mga karatig na lugar at magkakaroon ng isolated rain showers at thunderstorm lalo na sa silangang bahagi ng Luzon.