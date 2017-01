MATRIS-FOR-RENT NAHARANG!

Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International­ Airport (NAIA) ang limang kababaihan na na-recruit ng isang ma­laking sindikato para maging surrogate mothers­ o ‘baby maker’ ng iba’t ibang lahi.

Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, nasabat ng mga tauhan ng Travel Control and Enforcement Unit (TCEU) sa NAIA Terminal 1 noong nakalipas na Enero 1 ang apat­ na kababaihan at ang babaeng recruiter ng mga ito habang pasakay sa Thai Airways patungong Bangkok.

Paliwanag ni Mo­rente, isang bagong modus operandi ng mga human trafficking syndicates na nambibiktima sa mga Pinay kapalit ng ma­laking halaga para ma­ging surrogate mothers.

“This is a new modus operandi of a human trafficking syndicate that preys on our Filipino women who are enticed to bear children of strangers for a fee because of their poverty. We cannot allow this to happen,” aniya.

Ang mga babaeng gumagawa ng ganitong paraan ng negosasyon sa pagbubuntis ay tinatawag na ‘Surrogate Mother’ kung saan siya’y magdadalantao para sa ibang tao, gamit ang kaniyang sariling itlog o ipapaloob sa kanyang sinapupunan ang semilya at itlog ng mga gustong magkaanak sa ganitong pamamaraan.

Sa interogasyon ng BI, inamin ng apat na Pinay na ni-recruit ang mga ito para ‘anakan’ kapalit ng US$8,700 ng mga dayuhang German, Nigerian, Australian at Chinese.

Idinagdag pa ng mga ito na sa oras na duma­ting sa Bangkok ay agad na magtutungo ang mga ito Phnom Penh kung saan susunduin ang mga ito ng isang Cambodian­ na magdadala sa mga ito sa mga lalaking dayuhan.

“A surrogate mother is defined as one who bears a child on behalf of ano­ther woman, either from her own egg fertilized by the other woman’s partner or from the implantation in her uterus of a fertilized egg from the other wo­man,” ayon sa BI.

Idinagdag pa ng mga nasabing Pinay na pina­ngakuan ang mga ito na bibigyan ng US$8,700 kung saan US$200 ay ibibigay matapos ang u­nang injection ng sperm ng dayuhang lalaki sa uterus nito at US$500 ay ibibigay sa oras na makumpirmang tumitibok na ang puso ng sanggol sa sinapupunan.

“Kaya’t ito po ang a­ming masusing binabantayan ngayon dito sa paliparan at para hindi ito makalusot,” pahayag pa ni Morente.