Matitikman n’ya ‘yung pinalasap n’ya kay GMA — Palasyo

Sakali umanong mapatunayang sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison (NBP) ay makukulong umano si Sen. Leila de Lima matapos na opisyal nang kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) kahapon.

“Kung mapapatuna­yan na involved siya sa drugs, eh ‘di makukulong siya. Matitikman niya na iyong pinatikim niya kay (ex-President Gloria Macapagal) Arroyo,” paha­yag ni Chief Presidential Legal Counsel Sec. Salvador Panelo sa puwedeng maging senaryo ngayong kinasuhan na si De Lima kaugnay sa kinakaharap nitong drug cases.

Pero binigyan-diin ni Panelo na bentahe pa ring masasabi ang pagsasampa ng kaso laban kay De Lima.

“Kasi she has a forum to defend herself to show that she is not guilty,” giit ni Panelo nang makapanayam ng media sa Malacañang kahapon.

Sinabi pa ni Panelo na imbes na ikagalit dapat umanong i-welcome ni De Lima ang ginawang pagsasampa ng drug cases ng DOJ.

“She should be happy about that because kung tuloy ang kaso then she will have the opportunity to defend herself. She should welcome it,” dagdag pa ni Panelo.

Samantala, hinimok naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si De Lima na harapin na lamang ang kahihinatnan ng kanyang ginawa matapos pormal na idemanda ng DOJ.

“She will have to face the music,” payo ng Pa­ngulo sa panayam ng mga mamamahayag kahapon sa Davao City.