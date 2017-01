MASAKER SA DAGAT

By Al Jacinto

Walong tripulante ng isang fishing vessel ang kumpirmadong patay matapos imasaker ng mga pirata sa karagatang sakop ng Zamboanga City.

Sa inisyal na impormasyon mula kay Coast Guard Spokesperson Commander Armdand Balilo, nilusob ng mga pirata ang FB NR o Hulbot-hulbot habang ito ay nag­lalayag sa bisinidad ng Siromon Island, 11 Island Group, Zamboanga City.

Sinabi ni Balilo na bukod sa walong patay, lima pa ang nawawala at dalawa ang nakaligtas na nakilalang sina Nomar Sakandal at Ervin Banaan.

Nabatid na tumalon mula sa sasakyang pang-isda ang limang nawawala na siyang hinahanap ngayon ng search and rescue operation ng PCG.

Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng pulisya ang dalawang nakaligtas habang patuloy na hinahanap ang lima pa.

Naganap ang atake nitong Lunes ng gabi ilang milya sa isla ng Siromon, ayon kay Brgy. Captain Daud Bakil. Karamihan sa mga pinaslang ay mga Kristiyano.

Napag-alaman na tinanong pa ng mga pirata kung mga Muslim ang mangingisda at sinabihang magdasal at nang hindi makapagsalita ay agad silang pinaulanan ng bala. Nabawi naman ang mga bangkay sa kanilang barko at lahat ay nakatali pa ang mga kamay.