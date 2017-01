“MAS MAGANDA SAGOT NI MISS FRANCE WITHOUT THE INTERPRETER…” — SOLENN HEUSSAFF

Since Miss France nga ang nanalo, isa sa mga Kapuso, si Cassiopeia ng Encantadia na very fluent sa French language ang isa sa mga nanonood at nag-tweet ng totoong sagot ni Iris ­Mittinaere.

Para kay Solenn, mas maganda on its own daw ang naging sagot nito kesa sa isinalin na sagot ng kinuhang interpreter sa english.

Ayon kay Solenn, “French translator said: when I missed my first casting. But she really said 1st year of Medicine school.”

May mga nagsabi kay Solenn na sana raw ito na lang ang kinuhang ­interpreter for France.

Then sey nga niya, “Mas maganda sagot ni Miss France without the ­interpreter. So she won on her own. Not because of the translation.”

At the end, nag-congratulate rin si Solenn kay Maxine Medina at sa lahat ng candidates.

At sey nga niya, “Congrats Miss France! And all the women. Winner ­silang lahat.”

Bukod kay Maxine, nakatutok din sa Miss Universe at maagang gumising ang iba pang mga artista na tumutok at nanood.