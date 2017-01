MARTIAL LAW WALANG SUPORTA!

Sa apat na sulok ng Kamara de Represen­tante kung saan umaabot sa 290 ang bilang ng mambabatas, wala isa man ang nagpahayag ng direktang pagsuporta sa ideya ng Martial Law na muling inilutang noong Sabado ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa press briefing kahapon, tumanggi si House justice committee chairman Reynaldo Umali na sagutin ang tanong kung susuportahan nito o si Duterte sakaling magdeklara ito ng Martial Law.

“Aalamin pa nga muna natin, ikaw naman,” sagot ni Umali nang tanungin kung susuportahan nito ang Pangulo kapag nagdeklara ng Martial Law gamit ang isyu sa ilegal na droga.

Tinangkang kunan ng pahayag ang iba pang administration solons kung susuportahan ng mga ito ang hakbang kung sakali.

“Pass ako,” ang pa­wang sagot ng mga mambabatas na tinanong.

Ang tanging bokal na pumapalag sa Martial Law sa hanay ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Kamara ay ang mga miyembro ng Makabayan Bloc o mga tinaguriang “pulahan” tulad ni Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate.

“Sabi nga namin never again sa Martial Law,” ani Zarate at alam umano ito ng supermajority na kanilang kinabibilangan.

Maliban sa grupo ay tinututulan din ng tinaguriang legitimate opposition ang Martial Law sa pamamagitan nina Akbayan partylist Rep. Edcel Lagman, Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, Akbayan partylist Rep. Tom Villarin at Magdalo partylist Rep. Gary Alejano.

Sa iba pang reaksyon:

Senate minority leader Ralph Recto: There is no basis to declare Martial Law. Rebellion has been tamed. No foreign army is steaming towards our shores to invade us. And as the President himself likes to brag, crime is down and the people are safe in their homes and communities.





Sen. Bam Aquino: Ang mga Pinoy, they are saying ayaw na namin ng Martial Law…

Sen. Antonio Trillanes IV: Nagpapauna na siya. Gusto niyang makondisyon ‘yung isip ng mga tao na magkakaroon ng Martial Law para pagdating ng panahon eh hindi na magugulat.

Kaya sinasabi ko ngayon pa lang maghanda na ‘yung kababayan natin na pinapahalagahan ‘yung kalayaan at demokrasya na maghanda na laban sa bagong diktador.