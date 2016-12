Martial Law ni PDU30 ‘di shocking

Para kay Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na ang ama ay isa sa lumaban sa Martial Law ni dating Panguong Ferdinand E. Marcos Sr., hindi na nakakabigla kung humirit si Pangulong Rodrigo Duterte na retokihin ang 1987 Constitution upang mas madali ang pagdeklara ng Martial Law.

Paliwanag ni Pimentel, dati na kasing nakapaloob sa Konstitusyon ang mabilis na deklarasyon ng Martial Law bago ito nabago ng 1987 Constitution kung saan kailangan ang basbas ng Kongreso at ng Supreme Court.

“Hindi naman shocking ‘yung proposal na ‘yan kasi ‘yan naman ang rule noon eh,” wika ng Senate President.

“Bago itong 1987 Constitution ‘yun ang rule noon kaya nga naka-declare ng Martial Law ang isang presidente natin. That was actually the rule before so hindi na actually shocking ‘yung idea na ‘yun,” diin pa ni Pimentel.

Nilinaw naman ni Pimentel na hindi siya 100 porsyentong sumusuporta sa panukala ng Pangulo, bagkus ay kailangan umanong pag-isipan at mapagdebatihan ito dahil sa naging karanasan noong diktaduryang Marcos.

Noong nakaraang linggo, humirit si Duterte na kailangang alisin na rin ang probisyon na may approval pa ng Kongreso at ng SC ang deklarasyon ng Martial Law sa bansa upang madali itong maideklara lalo na kung may invasion o giyera.