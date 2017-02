Martial Law isasakay sa giyera vs NPA

Hindi isinasantabi ng mga lehitimong oposisyon sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na ang kasunod ng all out war na idineklara ng Department of National Defense (DND) sa New People’s Army (NPA) ay pagsasailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa sa Martial Law.

“There is another aspect of this all out war, the militarization against the left. This will be giving…fuel to attempts to declare Martial Law and that is more ferrous aspect to this recent development,” ani Albay Rep. Edcel Lagman.

Matatandaang ilang ulit nang ipinahiwatig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang babala ng Martial Law para lamang “isalba ang Pilipinas” at ang pangamba ngayon ni Lagman ay isakay sa plano ang giyera ng gobyerno sa NPA.

Kahapon ay kinumpirma ni Department of National Defense (DND) Sec. Delfin Lorenzana na, “Yes, it’s an all out war. Ano ba ang pinagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? They are there to terrorize people to get money. That’s extortion; we will hunt them down,” sa press briefing sa Malacañang.

“Malaking banta ang NPA sa seguridad ng Pilipinas dahil sa mga ginagawa nila sa mga barangay,” dagdag pa ng kalihim.