MARTIAL LAW ‘DI KAILANGAN

Mas tumaas ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing hindi kailangang magpatupad ng Martial Law ng gobyerno para solusyunan ang mga problema ng bansa, ayon sa latest na resulta ng Pulse Asia survey.

Kung pagbabasehan ang naging resulta ng Pulse Asia survey noong Setyembre 2016 ay lumalabas na nasa 64% ang nagsasabing hindi kaila­ngan ang Martial Law, at mas mataas ang resulta sa 4th quarter survey ng Pulse Asia na 74% nitong Disyembre.

Isinagawa ang survey noong nakaraang Dis­yembre 6 hanggang 11 na may 1,200 respondents at sinagot ang katanungang: “candidly speaking, it may be necessary now to have Martial Law to solve the many crises of the nation.”

Nasa 12% naman ang sang-ayon na ipatupad ang Martial Law habang 14% ang undecided. Pinakamaraming tutol na magpatupad ng Martial Law ay ang mga nasa National Capital Region, 81%.

May margin of error na +3% ang survey na may 95% confidence level.

Kung tatlo sa bawat apat na Pilipino ang ayaw nang ibalik ang Martial Law, isa itong indikasyon na inaayawan nila ang paraan ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isang senador.

“It’ a complete rejection of this type of leadership, that type of governance na masyadong nakakiling sa violence o nakakiling sa martial rule,” wika ni Sen. Paolo Benigno “Bam” Aquino IV.

Makinig ka sa mga tao Mr. President

Umaasa naman ang mga mambabatas na pakikinggan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posisyon ng sambayanang Filipino na kontra sa Martial Law.

“I hope the President listen to his people,” ani Magdalo partylist Rep. Gary Alejano ng Legitimate minority sa Kamara.

Ganito rin ang inaasahan ng mga kaalyado ni Duterte mula sa mga militanteng grupo sa Kamara at kalimutan na ng Pangulo ang kanyang plano, kung meron man, na ibalik ang Batas Militar sa bansa.





“Yung survey na ‘yan reflects ng sentiment of the people and as a leader, dapat pakinggan niya ang sentimyento ng mamamayan,” ayon naman kay Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate.