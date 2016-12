Mariel, pinaiyak ng anak…

Naging ­emotional na naman si ­Mariel Padilla ­nitong Pasko. Nakasaad sa IG ni Mariel na ­labis siyang naligayahan sa unang sandali ng ­Pasko niya na kasama niya ang anak na si Isabella.

Sa larawan na pinoste ni Mariel, ­karga-karga niya ang anak na naka-Santa Claus outfit pa.

“When the clock hit midnight I greeted her Merry Christmas then I cried. You give meaning to everything now Isabella. I love you so much!!!! Cheers to our first Christmas together.”

Hindi nga lang nakumpleto ang pamilya ni Mariel na inaasahan niya dahil hindi nila kasama sa unang-unang Christmas nila ang mister na si Robin Padilla.

“Missing you @robinhoodpadilla,” sey niya.

Mukhang wala nang pag-asa pang mapuntahan at madalaw ni Robin ang pamilya niya sa ­Amerika lalo at nakaraan na ang panganganak ni ­Mariel na dapat sana sa ay karamay ang aktor sa mga ­sandaling ‘yon.