Maraming ulo ang gugulong sa BIR

Bagama’t mataas ang naging koleksyon ng Bureau of Internal Revenue (BIR) noong nakaraang taon at nalagpasan ang record noong 2015 ay nabigo pa rin umano ang kawanihan na maabot ang target collection.

“The 2016 target is P1.620 (trillion). That was… Our collection was about P1.55 (trillion), P1.565 (trillion), that was 97 percent,” paliwanag ni BIR Commissioner Caesar Dulay nang humarap sa Malacañang Press sa press briefing kahapon.

Dahil sa kabiguang maabot ang target collection ay maraming opisyal at tauhan ng BIR ang gugulong alinsunod sa umiiral na Lateral Attrition Law na hu­ling ipinatupad noong 2016.

Sa ilalim ng Lateral Attrition Law na ipinasa noon pang 2008, dapat sibakin ang mga opisyal at tauhan ng BIR na mabigong makamit ang kanilang target collection.

“We have instructions from the Secretary of Finance to implement the Attrition Law because it’s a law, we have to comply with it. And we’re setting reasonable goals for our employees, we’re in the process of working it out,” paliwanag ni Dulay.

Ibabase ang pagsibak sa mga BIR employees at official sa kanilang performance at kabiguang maabot ang target collection.

“It depends on the… in their performance and the reasons for not hitting their goals,” ayon pa kay Dulay.

Idinagdag pa ni Dulay na para mapunan ang mga mawawalang tauhan ng BIR ay kailangan mag-empleyo ng mga karagdagang tauhan na magsasagawa ng pangongolekta ng buwis.

“We have to hire more people to do the collection. That’s why we’re asking Congress to get us out of the Salary Standardization Law,” sabi pa ng BIR chief.