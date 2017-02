MANHID NA KAMI!

By Armida Rico

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sa patuloy na pagsasagawa ng panayam ng Abante sa mga karaniwang tao sa kalye, ito ang sagot nila sa tanong kung kumusta na ang buhay? Ayos pa ba sila sa gitna ng pagtataasan ng presyo ng petrolyo, kur­yente, pamasahe at mga bilihin? Narito ang kanilang mga sagot:

JOCELLE BUENO, 35, secretary, Valenzuela City: Naku! Hindi ako happy no, e kahapon ko lang naramdaman ‘yung pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, kung hindi pa ako nag-grocery hindi ko nga ‘yan malalaman, e sakto pa lang naman ‘yung pera ko, pang-gas, pang-gatas, gamot at iba pa, ‘yung kuryente hindi ko pa alam kung tumaas dahil wala pa naman akong natatanggap pa na bill, pero kung tumaas ‘yan, aaray nanaman sigurado ang wallet ko! e ang dami ko kayang hindi nabili dahil nga sakto ang pera kong dala, inuna ko nalang muna ‘yung gatas at gamot.

BADETH LARGASA, 26, call center agent, Caloocan City: Kung masaya ba ako o malungkot sa nangyayaring ‘yan na pagtaas ng mga bilihin, gas etc., may magagawa pa ba ako, e kaysa naman wala akong magamit, kahit na masama ang loob ko maglalabas at maglalabas pa rin ako ng pera, maliit rin lang naman kung tutuusin ‘yung sa pamasahe ko ang kaso ‘yung araw-araw naman na ganun e, malaki na rin ‘yung ibabawas sa pera ko nu’n.

CARLITO LADICA, 56, negosyante, Navotas City: Lagi naman ganyan! magalit man ako wala naman din akong magagawa, panay-panay yang ganyan, bababa ng limang beses halimbawa, tapos isang pagtataas lang sobrang laki ng itataas, masasapawan na ‘yung limang ibinaba na ‘yun, kailangan din talaga tipid-tipid na lang, e sa kagaya ko na araw-araw gagamit ng gasolina at mga pang-araw-araw na panga­ngailangan ng pamilya ko, eh talagang masakit ‘yan sa kalooban, hindi mo naman pwedeng hindi kumunsumo ng mga ‘yan, kasi ako at pamilya ko rin ang mawawalan, nakakainis lang talaga ‘yung bababa ng konti tapos kapag nagtaas sobra naman.

ARNULFO CHAVEZ, 27, driver, Alabang, Muntinlupa: P…I… sabi ni Presidente Digong giginhawa na tayo. Taasan ng taasan ng presyo ng bilihin.

LORENA ENRICO, 25, call center, Buendia, Makati City: Hirap na hirap na kami kaka-intay ng pagbabago wala pa rin pagbabago lalong pang naghihirap.

JOSEPH DALISAY, construction worker, Buendia, Pasay City: Mabuti pa sila ‘yun mga bagong nakaupo ay nakakatikim na ang ginhawa at hindi sila naghihirap. ‘Di tulad namin mga ordinaryong manggagawa ay naghihirap pa rin pag minalas–malas ka pa matotokhang ka pa. Tapos walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin.

GERALDINE TOQUE, student, Quezon province: Sino naman ang matutuwa sa nangyayari sa bansa natin? Tayong mga tao ang naghihirap dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng krudo tapos pamasahe at ngayon naman kur­yente.

JENNY MONTILLA, empleyado, Quezon City: Talagang wala nang pag-asa yata ang Pilipinas. Kahit sino pa ang pinuno ng bansa walang magagawa sa pagtaas na presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa linggo-linggo na lamang na pagtaas ng presyo ng krudo.

ROGER GRIGANDA, security guard, Tondo, Manila: Wala na tayong magawa ang mayayaman lalong yumayaman at ang mahihirap lalong naghihirap. Sana naman kumilos ang pamahalaan. Bigyan naman nila ng ginhawa ang taumbayan.





JAMES SALCEDO, janitor, Sta. Cruz, Manila: Eto nga problema namin ang magtataas na naman ang singil sa kur­yente at pasahe. Magkano na nga lang ang suweldo naming kulang pa para sa pagkain na mataas din ang presyo.