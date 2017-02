Mandatory ROTC itinulak ng AFP

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Napapanahon nang maibalik ang mandatory ROTC sa mga paaralan.

Ito ang naging pahayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Eduardo Ano sa ginanap na national summit sa mandatory ROTC na idinaos sa Commission Officers Club sa Camp Aguinaldo.

Ayon kay Ano, mahalaga na maibalik ang mandatory ROTC para mahubog ang mga estudyante sa patriotism at pagmamahal sa bansa.

Layon din ng mandatory ROTC na mapalakas pa ang national security sa panahong nasa giyera o krisis ang bansa.

Idinagdag ni Ano na malaking tulong din ito para sa mga kabataan para masanay sa disaster and risk rescue ope­ration at maging sa pagtulong sa socio econo­mic development ng bansa.