Mancao sumuko sa Crame

Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group-NCR si dating PAOCTF Sr. Supt. Cesar Mancao.

Ito ang kinumpirma kahapon ni CIDG-NCR Director Sr. Supt. Belli Tamayo na sumuko na sa pulisya si Mancao, ang akusado sa pagpatay sa publicist na si Bubby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong taong 2000.

Sinabi ni Tamayo, noong Lunes pa nila hawak si Mancao matapos itong kusang loob na sumuko sa kanyang tanggapan sa Camp Crame.

Una nang tumakas noong May 2013, si Mancao sa National Bureau of Investigation (NBI), pumunta sa United States kasama ang iba pang sangkot sa kaso kabilang na si Anti-Kidnapping Group Sr. Supt. Glenn Dumlao at Sr. Supt. Michael Ray Aquino.

Kalaunan ay napabalik din sila sa bansa para harapin ang kanilang kaso kung saan si Dumlao ay nai-reinstate na habang si Aquino naman ay nakalaya.

Sa ngayon ay hinihintay na ng CIDG ang desisyon ng Manila Regional Trial Court para sa commitment order ni Mancao matapos ibalik sa korte ang arrest order laban dito.

“We can’t really tell how long he will be here because it’s the court’s decision where to commit him.

But as of now, for security reasons—because we can’t put him in any detention together with other suspects in drugs, [suspected members of the bandit group] Abu Sayyaf—he is in this office and is closely guarded,” pahayag ni Tamayo.