Mananagot kayong lahat! …sa tamang panahon — De Lima

Sa tamang panahon, mananagot si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga pulis na nagsasakatuparan ng kanyang madugong ‘war on drugs’.

Ito ang ibinabala ni Sen. Leila de Lima sa ipina­dalang mensahe kay Pa­ngulong Duterte at sa mga tagapagtanggol ng kanyang giyera kontra droga.

“In due time, your President and those who blindly enforce his illegal order to kill fabricate evidence and concoct lies will be held accountable,” ayon sa sulat-kamay na kalatas ni De Lima na ipinakalat sa mga mamamahayag.

Ginawa ng senadora ang babala isang araw matapos magbabala ang New York-based Human Rights Watch (HRW) na maaaring makasuhan ng “crimes against huma­nity” si Pangulong Duterte dahil sa extrajudicial killings (EJK) sa kanyang ‘war on drugs’.

Si De Lima ay nakakulong ngayon sa Camp Crame na siyang headquarters ng Philippine National Police (PNP).

Kaugnay nito, nababahala ngayon ang kanyang mga kapartidong senador sa Liberal Party (LP) sa kaligtasan ni De Lima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame matapos na alisin ng Senate leadership ang bantay na security personnel ng Office of the Senate Sgt.-At-Arms (OSSAA) sa selda ng senadora.