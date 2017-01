Mamasapano panlihis ng Duterte gov’t sa nakakahiyang Lee case

May kinakaharap umanong krisis nga­yon ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ‘nakakahiyang’ tokhang-for-ransom at Korean trader murder at para matakpan ito ay binuhay ng administrasyon ang isyu ng Mamasapano massacre.

Ito ang patutsada nina Sens. Antonio Trillanes IV at Leila de Lima matapos na kastiguhin ni Pangulong Duterte si dating Pa­ngulong Benigno Aquino III sa naging diskarte nito na nagresulta sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force (SAF) sa kamay ng pinagsanib na puwersa ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) at private armed groups sa Mamasapano, Maguindanao noong Ene­ro 25, 2015.

Sa ginawang pakikipag-usap ng Pangulo sa mga naulilang SAF troopers sa Malacañang nitong Martes, isiniwalat din nitong lilikha siya ng Truth Commission upang buksan muli ang imbes­tigasyon sa madugong operasyon sa pagdakip sa teroristang si Zulkifli bin Hir alyas Marwan na nagresulta sa pagkamatay ng SAF 44.

Duda naman si Trillanes sa ginawang pagbuhay ng Pangulo sa isyu, lalo na ngayong bugbog sarado ang kanyang administrasyon dahil sa ginawang pagkidnap at pagpatay ng mga pulis sa Koreanong negosyante sa loob mismo ng PNP headquarter noong Oktubre.

“Panglihis lang ‘yan sa mga kapalpakan ng administrasyon n’ya,” patutsada ni Trillanes.

Nagdududa rin si De Lima kung prayoridad ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng hustisya umano sa pamilya ng SAF 44 dahil mukhang iba naman ang agenda nila sa paggamit sa pamilya ng naulila.

“The second anniversary of the Mamasapano incident is again being used by Duterte to divert attention from the crisis his current leadership is facing, rather than to actually give justice to the SAF and Muslim civilian victims of that armed encounter,” ayon sa statement ng senadora.

“This appears to be the primary motivation of the President in continuously harping on the Mamasapano incident. It is to continuously demonize the past administration in order to cover up for his own lack of accomplishments and direction after six months into his term,” dagdag pa ng senadora.

Hindi naman tinutulan ni Sen. Panfilo Lacson ang paglikha ng Pangulo ng isang komisyon para muling buksan ang im­bestigasyon sa Mamasapano massacre dahil sa prerogative ito ng Pa­ngulo.