Mali ka, Gordon

Kinontra ng mga mi­yembro ng Legitimate Minority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pahayag ni Sen. Richard Gordon na walang “state sanction killings” sa bansa.

Sa press conference kahapon ng nasabing grupo, sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na nagmumura ang katotohanan na nangyayari na ang state sanction killings o extrajudicial killings (EJK).

“Extrajudicial killings is a state sanction killings. That is outside the pale of the law. That is different from the death penalty which is state sanction killings pursuant to a repressive law,” ani Lagman.

Ayon naman kay Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, lalong napatotohanan sa paglabas ni SPO3 Arthur Lascañas na may nangyayaring patayan na kagagawan mismo ng mga pulis sa Davao City.

Open secret na aniya ito sa Davao City na kinukumpirma naman ng Commission on Human Rights (CHR), Amnesty International at iba pang organisasyon kaya hindi umano maaaring sabihin na walang extrajudicial killings.