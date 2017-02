Mali ang diskarte mo!

Pinayuhan ng dating pangulo ng bansang Colombia si Pangulong Rodrigo Duterte na magdahan-dahan sa ipinatutupad nitong paglaban sa ilegal na droga na mas malaking problema ang idudulot sa pangkalahatan.

Sa inilabas na mensahe ni César Gaviria, sa New York Times, pinaalalahanan nito si Duterte na matutulad ang sitwasyon nito sa nangyari sa bansang Colombia kung saan nagkamali umano ito sa pagharap sa drug problems sa bansa nito.

“Trust me, I learned the hard way,” base sa isinulat nito sa New York Times opinion column noong Pebrero 7.

“Illegal drugs are a matter of national security, but the war against them cannot be won by armed forces and law enforcement agencies alone. That is the message I would like to send to the world and, especially, to President Rodrigo Duterte of the Philippines. Trust me, I learned the hard way,” ayon sa sulat ni Gaviria.

Inamin ni Gaviria na nabigo ang pamahalaan nito na labanan ang drug production sa kanyang bansa kung saan nagdulot lalo ito ng marami pang suliranin.

“The war on drugs is essentially a war on people,” sabi nito.

Aniya pa, kahit anong gawin ni Duterte ay hindi nito mapipigilan ang mga drug users sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ito.

Mabilis namang sinu­palpal ni Duterte si Gaviria at sinabihang ‘idiot’ matapos siyang lektyuran sa giyera kontra droga.