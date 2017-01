Malampaya shutdown, larga ngayon

Sisimulan ngayong araw ang maintenance shutdown ng ­Malampaya Gas Plant sa Palawan.

Ayon kay Department of Energy (DOE) Usec. Wimpy Fuentebella, ini­ulat sa kanila ng Shell Philippines exploration na handa na ang kanilang mga tauhan para sa gagawing maintenance works.

Sa nasabing shutdown anim na planta na kumukunsumo ng natural gas ang maapektuhan kabilang ang Iligan Blk 1 and 2, Sta. Rita, San Lorenzo, San Gabriel at Avion

Dahil dito, 2161 megawatts na kuryente ang mawawala sa ­sistema na mula sa nasabing planta.

Ang pagsasara ng Malampaya mula ­ngayon ay tatagal hanggang sa Pebrero 16 nang taong kasalukuyan na lubhang maapektuhan ang genera­tor ng mga ­naturang gas na nasa Batangas na nagbibigay ng supply sa ­Luzon at Visayas.

Gayunman, tiniyak ng DOE na may sapat na supply ng kuryente ang bansa maliban na lamang aniya kung mayroong planta na magkaroon ng problema.

Kaya’t binigyan diin naman ni DOE Secretary Alfonso Cusi, ang pagsasapubliko ng mga paalala upang makatipid sa pagkunsumo ng kuryente dahil sa bantang pagbaba ng supply ng kuryente.

“Demand-side manage­ment is one of the measures that we are encouraging our consumers to practice. By ­doing this, our energy consump­tion is made more efficient and economical, with the beneficial effect ultimately reflected and felt through our electric bills.” paliwanag ni Cusi.

Kaugnay nito nag­labas ng tipid tips ang ahensya para mabawasan ang kunsumo ng kuryente at makatipid sa bill.