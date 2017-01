Malalayong probinsya, una sa pautang

Tweet on Twitter

Target ngayon ng pamunuan ng Department of Trade and Industry (DTI) na unahing pautangin ang mga maliliit na negosyante sa malalayong probinsya kasunod ng pahayag ng Department of Justice (DOJ) laban sa ‘5-6’ o ang sistema ng pagpapautang ng mga Bombay.

Ayon kay DTI undersecretary Teodoro Pascua ng Consumer Protection Group, inaayos na nila ang paraan kung paano pauutangin ang mga maliit na negosyante kapag tuluyan nang maipatupad ang bagong batas.

Sinabi ni Pascua, ang pondo ay idadaan sa mga micro lending institutions kung saan hindi lalagpas sa 26% ang interest sa isang taon o hindi tataas sa 3% kada buwan.

Pero nilinaw ng opisyal na hindi naman tuluyang babawalan ng ahensya ang mga Bombay na magpautang ng ‘5-6’ bagkus ay makikipag-kumpetensya ang DTI sa kanila.

Maaaring pautangin ng DTI ang mga may-ari ng small businesses mula sa minimum na P5,000 at maximum naman na P300,000.

Nabatid na karaniwang mga maliit na negosyante ang suki ng nasabing ‘5-6’ scheme.

Kamakailan lamang nilinaw ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa pamahalaan ng India na hindi direktang tinutukoy ang kanilang mga mamamayan sa plano ng administrasyong Duterte na alisin na ang sistema ng pautang na ‘5-6’ sa bansa.

Sa ginawang pakiki­pagpulong kamakailan ni DFA Secretary Perfecto Yasay kay Narayanan Ramakrishnan, ang Charge d’ affaires ng India sa Maynila, tiniyak ng kalihim na walang partikular na nationality o ethnic group ang pinatutungkulan ng administrasyon.