Malaking ‘negosyo’ ang common station

Lumalabas ngayon na gitgitan sa kita at interes sa negosyo ng malala­king shopping complex ang dahilan ng ilang ulit nang pagkaudlot ng kons­truksyon ng ‘common station’ ng pagdudugtung-dugtungin na elevated trains kaya ang hirit ng isang kongresista ay isantabi na ang “business interest”.

Ito ang dahilan kaya nais ng mga mambabatas sa Kamara na busisiin ang Memorandum of Agreement (MOA) na nilagdaan ng gobyerno at mga negosyante sa itatayong common station ng mga commuters ng Light Rail Transit (LRT) 1 , Metro Rail Transit (MRT) 3 at itatayo pa lamang na MRT 7 na mag-uugnay sa Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan.

“Public good — not business interest — should be the primary consideration in resolving the issue over the common terminal linking several lines of MRT and LRT,” ani Quezon City Rep. Winston Castelo.

Noong 2009 pa u­nang planong magtayo ng common station kung saan magsasalubong ang tatlong linya ng tren subalit naudlot ito dahil sa legal na usapin ng mga negos­yante.

Matapos ang walong taon ay muling nagkasundo ang gobyerno at mga negosyante na ituloy na ang pagtatayo ng common station na ikinabigla ng mga mambabatas dahil hindi umano sila nakonsulta rito.