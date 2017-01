Malacañang accountable sa ‘tokhang for ransom’

Walang dapat sisihin sa nangyayaring ‘Tokhang for Ransom’ kundi ang Malacañang.

Ito ay ayon kay Akbayan party-list Rep. Tom Villarin matapos kumpirmahin ng Movement for Restoration of Peace and Order na hindi isolated case ang kinasapitan ng South Korean national na dinukot at pinatay pa mismo sa loob ng Camp Crame dahil 11 pang kahalintulad na kaso ang nai-report sa organisasyon.

Ani Villarin, binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng blanket authority ang mga pulis na gawin ang kanilang naisin sa ngalan ng war on drugs kaya naman ang resulta ay umabuso ang mga ito sa kanilang kapangyarihan.

“Without his orders — no one would go to jail, and a pardon would await to those who are prosecuted — this impunity by rogue police officers would have not happened,” paliwanag ni Villarin.

Kung hindi umano babaguhin ni Pangulong Duterte ang kanyang polisiya sa war on drugs ay tiyak na maraming kaso ng extrajudicial killings (EJKs) at tokhang for ransom ang maiuulat sa mga susunod na araw.

Hindi rin umano malayong mangyari na maging fall guy ng kampanya ni Pangulong Duterte si Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa.

Una nang isiniwalat ni Teresita Ang See ng Movement for the Restoration of Peace and Order na 11 Chinese nationals ang lumapit sa kanila na naging biktima ng tokhang for ransom. Ang mga ito umano ay isinasangkot sa operasyon ng illegal drugs at para iwas-kaso ay nagbayad ng malaking halaga sa mga umarestong pulis.