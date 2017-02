MAINE, TAWANG-TAWA SA ‘BLOOPER’ NI ALDEN!

Pinaghandaan daw nang husto ni Maine Mendoza ang mga eksena niya sa una niyang ­teleserye sa GMA 7 na Destined To Be Yours.

Kahit na may pressure, alam niyang nabigay niya ang kanyang makakaya sa pagganap sa role ni Sinag.

“Na-excite po and at the same time, kinabahan na rin kasi siyempre merong expectations ‘yung mga fans. Medyo nakaka-pressure lang din bilang first ko ‘to.

“Sana maibigay ko sa kanila kung ano man ‘yung gusto nila. Sana makita nila ‘yung ginawa ko. Sana matuwa naman sila kahit papano. Sana maging proud sila sa amin,” sabi pa ni Maine.

Isang DJ sa barangay Pelangi ang papel ni Maine at very strong ang kanyang personality. ­Kaya kailangan abangan kung paano sila magtatagpo ni Alden Richards na kapwa malakas din ang dating sa role nito bilang si Benjie.

Naikuwento pa ni Maine ang isang blooper ni Alden sa isang kinunan na eksena sa Destined To Be Yours.

“Noong first taping day po kasi namin, ­umulan. Kaya madulas ‘yung mga dadaanan namin sa ­location. Si Alden nadulas!

“Nakakatawa, nadulas siya doon! Abangan n’yo ‘yan!

“’Yung pagdulas ni Alden doon sa maulan na eksena, totoong ulan po ‘yun. Totoo din ‘yung pagkakadulas! Ha! Ha! Ha! Ha!

“Tapos, medyo parang nag-isip pa po ako. Ika-cut ba ‘to or hindi? Pero natawa kami siyempre.

“Kung mangyari din naman ‘yun sa eksenang ‘yun, nakakatawa din naman talaga so tinuloy na lang din namin. In character na lang din kami.”