“MAINE, NAKAKA-IN LOVE NA SINAG!” — ALDEN

Malaking challenge nga kina Alden Richards at Maine Mendoza ang palitan ang top-rating na Alyas Robin Hood kapag ang teleserye nila ang pumalit dito sa Lunes, February 27.

Dahil consistent top-rater ang action teleserye na iyon ni Dingdong Dantes kaya may dahilan para kabahan ang sinumang papalit sa timeslot na iyon.

“Nakakakaba po dahil sobrang lakas ng papalitan naming show at consistent top-rater talaga.

“But I’m very optimistic na magugustuhan ng viewers ang Destined to Be Yours, lalo na at inaabangan ito ng AlDub Nation since last year pa,” say ni Alden.

Ibang-iba naman daw ang mapapanood nila kay Maine sa teleserye nila.

“Kung kilala ninyo si Maine as Yaya Dub na kuwela, dito very serious siya as Sinag.

“You’ll fall in love with her dahil sa role na ginagampanan niya. Makakalimutan ninyo muna si Yaya Dub dahil sa pagganap ni Maine as Sinag.

“I am personally proud sa pinakitang magandang performance ni Maine sa teleserye namin,” sambit pa ni Alden na gumaganap bilang si Benjie na isang carefree young architect na makikilala si Sinag dahil sa isang conflict involving an environmental dispute.

Anyway, pagkatapos ng tatlong taong walang teleserye na ginawa, excited na nga si Alden sa pagpapalabas ng Destined To Be Yours.

“Matagal po akong hindi nakagawa ng teleserye sa GMA 7.





“Though nag-guest ako sa Encantadia, pero short lang naman iyon. Ito po kasi, full-length drama and marami ang mga co-stars ko na veteran actors.

“It’s also my first time to work with Direk Irene Villamor. Before kasi, assistant director siya ni Direk Joyce Bernal sa Lenten special na ginawa namin last year na God Gave Me You. Ngayon siya na ang captain of the ship,” say na lang ni Alden.