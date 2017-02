MAINE, ‘ICONIC’ NA RIN TULAD NINA PIA, MARIAN!

Nakasama sa 25 Iconic Women ng Mega magazine ang Phenomenal Star at Dubsmash Queen na si Maine Mendoza. Para ito sa 25th anniversary ng Mega magazine.

Hindi naman kataka-takang mapasama si Maine dahil sa kanyang kakaibang ­personality na nagdala sa kanya para maging instant celebrity siya via Kalyeserye ng Eat Bulaga at ngayon inaabangan na ang unang teleserye nila Alden Richards na Destined To Be Yours sa GMA 7.

Heto ang pagkaka-describe ng naturang magazine kay Maine:

“Whether it’s an elegant swoop of hair to frame her face or a fringe of bangs that delicately grazes her lashes, Maine Mendoza will always, always shine through. Despite the overcast of a distilled and graceful veneer, her genuine and playful personality breaks through—endearing herself far more than we can ever imagine and that makes her truly iconic. #CelebrateMega25 #MegaIconicWomen#MaineMendozaMegaStory #MaineMendoza”

Kasama rin sa 25 Iconic Women ng Mega ay sina Regine Velasquez-Alcasid, Lucy Torres-Gomez, Angel Locsin, Marian ­Rivera, Ruffa Gutierrez at Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach.