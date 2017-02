MAINE, HINDI NA NAKAKASAMA NG PAMILYA NIYA!

Sa sobrang busy ni Maine Mendoza, dahil sa taping ng Destined To Be Yours sa GMA 7, hindi na siya nakakasama ng pamilya niya.

Medyo malayo kasi ang location ng taping nila ni Alden Richards, kaya halos tumira na si Maine sa lugar na ‘yon.

At dahil nagkasakit nga si Alden, mag-isa ring nagpu-promote si Maine ng teleserye nila na malapit na ngang ipa­labas.

Kumbaga, instead na umuwi si Maine sa bahay nila sa Bulacan, dumidiretso na lang siya sa mga TV shows na pinagpo-promo-han ng ­Destined To Be Yours nila ni Alden.

Kaya naman ang yaya niya na ‘Nanay’ ang tawag niya, nagpadala ng rosas sa kanya. At mababasa sa twitter account ni Maine ang mga tsika niya ­tungkol sa paghahanap na sa kanya ng mga mahal niya sa buhay.

“Ang totoo niyan, hindi pa rin ako umuuwi, pinadala lang niya to. Uuwi

na ako next year, promise. Charot!” unang tweet ni Maine.

“Ang tagal tagal ko na raw kasi hindi umuuwi!” kasunod na tweet pa niya.

“Tumawag nanay ko kanina, sabi… “Ano na itsura mo sa personal?” ­Hahaha!” kasunod pa ring tweet ni Maine.

Kaloka, ‘di ba? Na ang pamilya, o oras sa pamilya talaga ang nasasakripisyo, kapag matagumpay kang tao.

BAKBAKAN, BOMBAHAN SA ALYAS ROBIN HOOD!

Sa Alyas Robin Hood ngayong gabi, Pepe hides behind Wilson! ­Gagamiting shield ni Pepe si Wilson. Sa taranta ni Llama, iiwan niya ang ­dalawa.





Isusuko ni Pepe sa mga pulis si Wilson pati na rin ang iba pang members ng Matanghari.

Sa biyahe, susuntukin ni Daniel si Pepe bilang ganti kay Sarri. Dadalhin ni Dean si Sarri sa isang park na maraming tao.

Nababaliw na si Dean. ­Gusto ­niyang patayin ang mga tao sa paligid. Magmamakaawa si Sarri na huwag itong gagawin ni Dean. Sasama na raw siya kay Dean.

Saka naman siya makikita ni Frida na iniwan ni Venus dahil tinitingnan ang building na nakitang tinamaan ng explosives.

Isasakay ni Dean si Sarri sa kotse, tatalian. Magugulantang si Frida nang makita ito.

Sa pag-ikot-ikot ni Venus sa paligid ng building, makikita niya si ­Llama. Papasok si Llama sa building. Dala niya ang trigger device ng bomba. ­

Palabas na si Venus ng building saka niya maririnig ang pagdating ng isa pang sasak­yan. Dean’s car arrives.

Makikita niyang bubuksan ni Dean ang pinto sa backseat, hihilahin ni Dean si Sarri pababa ng kotse at ipapasok sa building. Aktong hahampasin ng baril ni Dean si Sarri sa mukha!

Hindi na matitiis ni Venus ang ­nakikita! Venus attacks and jumps at Dean trying to knock the gun out of his hand. Kasabay nito, magdaratingan na ang mga pulis. Alam na nila ang ­plano ni Wilson.

Pepe has learned na kinuha na ni Dean si Sarri. Pepe is shocked, nagpa-panic na siya as Lizzy calms him down. Maaawa si Judy kay Sarri. Judy gives her son, Pepe, a hug. Pepe leaves with Frida.

Dadalhin naman ni Pepe ang stick and bag of arrows niya. Maiiwang mag-aalala si Judy with the kids.

Samantala, hawak naman ni Llama si Venus, but she doesn’t want to give up. Mapapatingin si Venus kay Sarri who looks helpless at the moment.

Lalaban si Venus at sisipain niya si Llama. Sa paglaban ni Venus, siya ang mapapa­hamak. Kakabahan si Sarri as Dean smiles at her naughtily.