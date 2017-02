MAINE, FEEL NA FEEL NA SI ALDEN ANG ‘MAPAPANGASAWA’ NIYA!

Dahil kauna-unahang teleserye ni Maine Mendoza ang Destined To Be Yours, kasama ang kanyang ka-love team na si Alden Richards, marami ang curious malaman kung malaking pressure ba ito sa kanya.

Kahit sabihin pang isang napakalaking tagum­pay ang kalyeserye nila sa Eat Bulaga at first movie nilang Imagine You & Me, iba pa rin talaga kapag teleserye na ang usapan.

Pabirong pahayag ni Maine, “No, I don’t feel any pressure.

“Kasi po, excitement po ang nararamdaman ko ngayon lalo na at first time naming nakita ‘yung trai­ler at music video. So, pareho kaming nae-excite ni Alden na makita kung ano ba ‘yong kinalabasan nang ginawa namin.”

Hindi ba siya nahirapan sa taping lalo na at nasa bundok ang karamihan ng kanilang mga eksena? Nagdudusa ba siya dahil maraming bago sa kanyang ginagawa ngayon?

“Well, hindi naman dusa. Siguro, challenging na lang lalo na ‘yung pagti-taping doon sa bundok. K­asi, napansin ko lang ‘yung hirap, kasi sa puyat naman, sanay naman akong magpuyat.

“Pero, iba po ‘yung may gagawin ka the next day dahil after taping kailangan pa naming mag-Bulaga ni Alden. Siguro, ‘yun po ang biggest adjustment na kailangang gawin ko, kasi walang tulog, walang pahinga, pero laban lang nang laban kahit walang kalaban.”

Handa rin naman daw siya sa mga panghuhusga na maaaring ipukol sa kanyang akting ng mga netizens. At, pinaghahandaan naman daw niya talaga ito katulad ng acting workshop nila ni Alden.

“Yes po, nag-workshop. Naku, kahit anuman po ang gawin ko, may nasasabi naman po ang tao.

“Basta dito, ginawa ko naman ang best ko, k­aya feeling ko ay okey na ako. Basta satisfied ako sa acting ko.”





Kumusta naman ang pagpapakilig nila sa mga tao? Sa palagay ba niya ay mas mararamdaman ito kumpara sa nakaraang pagsasama nila ni Alden?

“Well, natural naman pong lumabas sa amin. Kasi po, parang the more na ie-effort-an namin, parang mas fake ‘yong kinalala­basan, ‘yong nakikita ng tao.

“So, dito, ganun din po, natural lang kami. Kung ano ang kailangan sa eksena, ‘yon din ang gagawin namin. Kung lumabas na nakakakilig, then, okey.”

Dahil tungkol sa destiny ang kanilang teleserye, sumagi man lang ba sa isip niya na baka nga naka-destined silang dalawa ni Pambansang Bae sa totoong-buhay? O si Alden talaga ang makakatulu­yan niya, o mapapa­ngasawa niya?

“Well, naiisip ko rin po talaga,” diretsong sagot ni Maine.

“Kasi, hindi naman siguro…”

Gaano niya kadalas maisip?

“Siguro, mga 24 times a day.

“Naiisip ko talaga kasi, siguro ay hindi naman ako mapupunta dito kung hindi din naman kami nagkakilala ni Alden. So, yes po, puwede po.”

Sa February 27 na magsisimula ang world premiere ng Destined To Be Yours sa GMA 7.