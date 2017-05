MAINE, EMOTIONAL SA HARAP NG FANS…

Araw-araw ay nagtatrabaho si Maine Mendoza. Halos wala nga siyang pahi­nga.

Pero, kahit punung-puno ang schedule niya, pagdating sa fans niya, hindi siya makatanggi.

Nakakagawa ­talaga siya ng paraan para bigyan ng oras ang kanyang mga fans. At kamakailan, naki-party si Maine sa mga fans niya.

Actually, isang surprise party para kay Maine na handog ng mga fans niya ang naganap na `yon sa White­rock Waterpark and Beach Hotel sa Subic, Zambales. Dumalo ang kanyang pamilya, malalapit na kaibigan, at mga loyal fans.

Nagsilbi na ring belated birthday celebration ang party para kay Maine, na nagdiwang ng kanyang 22nd birthday noong Marso. Ito ang ikalawang taon na nagdiwang si Maine ng kanyang kaawaran kasama ang mga fans.

Naghanda ng mga dance at musical numbers ang mga miyembro ng Solid Maine United fans club na nag-organize ng party para kay Maine. Pero ang highlight ng pagdiriwang ay ang pagpapalipad nila ng mga sky lanterns.

“For the party this year, isa sa mga gustong gawin ni Maine was magpalipad ng sky lanterns. So since nasa beach na kami, ginawa na namin,” sabi ni Gwen Gencianos ng Solid Maine United.

Noong isang taon, nag-organisa rin sila ng surprise party para kay Maine.

“The objective why we’re doing this is because, hanggang nga­yon, hindi pa rin niya naa-absorb ‘yung ­lahat sa showbiz. She still can’t believe na she has supporters. So the birthday parties, it’s a once a year activity where we can show how much we love her,” sabi pa rin ni Gwen.

“We treasure every moment with Maine kasi ‘yung time n’ya is very, very precious. It’s really a wonderful opportu­nity.”





Naging emosyonal nga si Maine sa party na `yon, lalo na nu’ng nagpasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng fans sa party. Inalay rin niya ang party kay Raz Alfaro, isang miyembro ng Solid Maine United fans club na pumanaw nitong Marso.

“Habang-buhay kong iti-treasure itong binibigay at ginagawa ninyo sa akin kahit wala na kayo isa-isa,” sabi pa ni Maine na umiiyak.

“Let’s be real here — tatanda rin tayong lahat. Pwedeng phase lang din ito ng buhay natin. Pero gusto kong malaman n’yo na sobrang thankful ako na napagdaanan ko ito and I got to share this with all of you,” sambit pa ni Maine.

Hindi nakadalo si Alden Richards sa party dahil sa isang prior commitment, ngunit nagbi­gay siya ng isang mensahe kay Maine sa pamamagitan ng video — na kinasaya naman ng mga fans.

Nagpasalamat ang mga magulang ni Maine na sina Teodoro at Mary Ann Mendoza sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanilang anak.

“Ang birthday wish ko kay Maine, sana ‘yung health niya, huwag niyang pababaya­an, sana maayos lagi ang kanyang kalusugan. At sana, lagi siyang ligtas,” sabi pa ng parents ni Maine.

“At sana, huwag kang makakalimot sa iyong pinagmulan at pinagdaanan. Lagi kang magpapasalamat,” say pa rin ng parents ni Maine.

Siyanga pala, last April ay dumalo rin si Maine sa Sparkling 22, isang ­fan-organized birthday party sa Manila Hotel. Dumalo sa pagdiriwang na ‘yon si Alden, na ­nagbigay ng isang emosyonal na mensahe para kay Maine.

Siyempre pa, nanati­ling humble si Maine sa harap ng tuluy-tuloy na suporta sa kanya ng mga fans na tinuturing na niyang mga kaibigan.

“Tama nga ­talaga ‘yung sinasabi ni ­Alden na time is the ­greatest gift you can give to someone. Saka, syempre love. Nakakatuwa isipin na kayong lahat na andito ngayon, talagang nag­laan kayo ng oras para ma-celebrate ‘yung birthday ko. Mala­king bagay para sa akin ‘yun,” sabi pa ni Maine.

Marami nga palang aabangan ang mga fans ni Maine ngayong taon bukod sa Destined To Be Yours at Eat Bulaga. Nakatakdang gumawa ng pelikula sina Maine at Alden ngayong taon, ang follow-up sa kanyang 2016 hit movie na Imagine You and Me. Kasalukuyan ding hinahanda ni Maine ang kanyang unang libro na ila­labas ng Summit Media.