MAINE, DUBSMASH QUEEN PA RIN!

Binalikan ni Maine Mendoza ang nagpasikat sa kanya bilang Dubsmash Queen. Ginaya nilang magkapatid ang video ng batang magkapatid na nag-away dahil sa panggugulo ng lalaki sa kapatid na babae na may ipu-post na video sa Face Book.

Take note na umabot sa 4.4 million views agad ito sa loob ng apat na oras, huh! Ang kapatid na lalaki ni Meng ang nambu-bully sa kanya.

Iniba ng phenomenal star ang hitsura niya sa video. Patuk na patok sa netizens ang video na tawang-tawa sa ­dubsmashing na ginawa nila lalo na’t makatotohanan ang pambabatok ni Mengay sa bradir, huh!

Narito ang ilang komento sa bagong dubsmash ni Maine:

“Nagkagulo ang mga barako dahil sa video mo @mainedcm.”

“Grabe cla oh…ikaw na tlaga gurl ang nag-iisang dubsmash queen na walang kime lukotin ang mukha @mainedcm.”

“She’s back at it again! Hahahahaha! Namiss ko mga ganyan mo Meng!”

Sa mga kuwentuhan, nai-feature na pala ang isa sa dalawang batang magkapatid. Tindera sa palengke ang nanay nila. Dahil sa naging viral ang video ng magkapatid, dumami raw ang namimili sa tinda ng madir nila, huh!

***

Nagpa-good vibes noong nakaraang Friday si Maine Mendoza sa pamamagitan ng paggawa ng bagong Dubsmash ­video. Muli ngang nagbalik ang Dubsmash Queen ng Pilipinas dahil marami ang muling naaliw sa ginawa niyang ­paggaya sa video ng dalawang batang nag-aaway na ang title ay “Nu’ng ako’y bata pa”.





Kasama pa ni Maine sa naturang dubsmash ay ang kapatid niyang si Dean Mendoza.

Noong i-post ito ni Maine sa kanyang Twitter, nakakuha ito agad ng 10,000 retweets at higit na 30,000 likes sa loob lamang ng tatlong oras.

Marami pa ang nag-comment na mas magaling pa raw ang acting ni Maine kesa sa original na batang tinulak ng ­kanyang kapatid dahil nag-away sila.

Maraming fans ni Maine ang na-miss ang mga ganitong videos niya kaya sana raw ay kahit na busy ito sa Eat Bulaga at sa taping ng Destined To Be Yours ay makagawa pa ito ng mga nakakatuwang dubsmash videos na pampa-good vibes sa araw-araw.