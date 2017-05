MAINE, DINEDMA ANG IMBITASYON NG AUSTRALIAN SINGER DAHIL KAY ALDEN!

Dahil sa special guest si Maine Mendoza sa concert ni Pambansang Bae Alden Richards na Upsurge on May 27, hindi na makakadalo ang Phenomenal Loveteam sa imbitasyon ng Australian singer na si William Singe.

Philippians 1:3 #ALDUB5thMonthsary A post shared by Maine Mendoza (@mainedcm) on Dec 15, 2015 at 11:19pm PST

Kabilang si William Singe na paborito ni Maine na foreign singers. Nakilala si Singe dahil sa mga cover versions niya ng mga hit songs nila Taylor Swift, Selena Gomez at Drake.

Unang nag-concert si Singe sa bansa noong February 2016 via Wake Up World Tour kunsaan nakasama niya ang British pop band na The Vamp.

Magkakaroon ng concert ulit si Singe sa Pilipinas on May 27 sa Circuit Makati. Nagpadala ng tweet si Singe kay Maine at kay Alden at personal niyang iniimbita ang dalawa na manood sila ng kanyang concert.

“So I’m going to be in Manila on the 27th of may… @mainedcm you and Alden should roll through” tweet pa ni Singe.

Gustuhin man ng dalawang bida ng GMA teleserye na Destined To Be Yours na manood ng concert ni Singe, pero araw din iyon ng big concert ni Alden sa Kia Theater sa Araneta Center, Quezon City.

SISTER NI MAINE, PUMALAG SA BASHER!

Hindi napigilan ang nakakatandang kapatid ni Maine Mendoza na si Nicolette Ann Mendoza-Catalan na patulan ang isang basher sa social media dahil dinadamay nito sa kanyang pag-bash ang kanyang anak na pamangkin ni Maine na si Baby Matti.

Kilala na si Baby Matti ng mga fans sa social media dahil parati itong kasama ni Maine sa mga special occasions.

Dahil paboritong pamangkin ito ni Maine, lagi niya itong sinasama sa mga events na ino-organize ng kanyang mga fans.





May isang basher ang naghayag ng comment na kung bakit kailangang nandoon parati si Baby Matti sa mga events para kay Maine.

Ang pinupunto ng basher ay ang kung bakit kailangang umeksena parati si Baby Matti sa stage. Ang mga ino-organize daw na events ng mga fans ay para lang kay Maine at hindi para sa pamangkin nito.

Heto ang naging sagot ni Nicolette sa basher na ito:

“Pardon for posting, I don’t usually post nega vibes but this just got me. Bash all the way, but don’t drag my son into this. He’s just a one year old and had been the source of happiness so I just can’t let this pass.

“So to you miss, who called my son unethical, I’m posting this. Should’ve not replied this but since this involves my son I have to answer.

“Matti is part of the family, I believe our family was invited and the organizers even requested to bring our son. If you’re annoyed then don’t follow.

“I’m just curious, people are asking my son for pictures and they’re annoyed? By a one year old kid, really?

“It’s just so off that you call my son unethical because he’s not behaving well? How do you expect a one year old kid to behave then?”