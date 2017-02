“MAGSI-SEX KAMI NI OGIE SA V-DAY!” — REGINE

Bongga talaga si Regine Velasquez, siya ang wholesome star na ka­yang maglitanya tungkol sa sex practice nila ng asawang si Ogie Alcasid na kaswal lang at talagang kapag narinig mo siyang magsalita, normal naman kasi itong ginagawa ng mag-asawa kaya kaya niyang kaswal-kaswalin lang na i-chika.

Wala siyang Valentine’s concert ngayon, pero may bago siyang show, ang Full House Tonight na magpa-pilot na sa February 18 after Eat Bulaga. Si Ogie naman, may Valentine show.

So, ano ang gagawin nila sa Araw ng mga Puso?

“Magsi-sex kami, bakit?!,” sey niya.

Valentine’s sex ‘yun?

“Every day naman kaming may ganun.”

Eh, pagod na si Ogie, galing sa concert?

“Walang pagud-pagod ‘yun! Hindi uso ang pagod dun. Ako nga, sinabi kong pagod, okey lang ‘yan.”

Tango agad si Regine nang tanungin ito ng seryoso kung sa kabila ng pagbibiro niya ay aktibo talaga ang sex life nilang mag-asawa.

“Aba, kailangan. Mga bagets pa kami! But you know, it’s part of being married. You’re supposed to be active in that area too because if you’re not–





“It’s created for you to feel pleasure. ‘Yun nga ang maganda ru’n, in the context of marriage. Kapag may asawa ka, gawin niyo nang gawin, free ‘yun, eh!”

REGINE-OGIE, MAGIMIK SA LAMPUNGAN!

“Meron kaming mga role playing…” – Regine

Tawanan kay Regine nang tanungin ito kung may mga nadi-discover ba silang paraan sa pagsi-sex nila.

“Ay naku, meron kaming mga role playing. Basta may sarili kami. Ayaw namin ng may mga pana­nakit. When you’re married, you’re not gonna stay in-love with your partner 24/7 because there are days na, nakakainis naman ‘to and I’m sure, he’s like that with me also.

“So, you really, really need to be in-love with each other because you’ll go through ups and down. Ganun talaga. Kasama ‘yun sa marriage. Sex is very, very important and you need to fulfill each other’s needs and even fantasy.”

‘Di hamak daw na mas gugustuhin na ni Regine na siya ang pagpantasyahan ni Ogie kesa iba pa nga naman.

“I’d rather na ako ang i-fantasize niya, rather than he would fantasize with somebody else or he’ll fantasize with another girl.”

‘Yung sexual fantasy ba niya, napu-fulfill na ni Ogie?

“Nang bonggang-bongga! Wala naman kasi akong comparison kaya bonggang-bongga na ‘yun.”

‘Yung fantasy ni Ogie, nabigay na rin niya?

“Hopefully! Ha! Ha! Ha!”

Tawanan lalo nang ikuwento ni Regine na kapag nagla-lock daw sila ng kuwartong mag-asawa at kumatok ang anak nila na si Nate, naririnig daw nila ang litanya nito na, “Yaya naka-lok (lock)!”

Paano ‘pag ganun?

“Sabi ng asawa ko, ‘wag kang maingay. Ha! Ha! Ha!” tsika na lang ni Regine.