Magpahinga ka na, De Lima — Palasyo

Pinagpapahinga na ng palasyo ng Malacañang si Sen. Leila de Lima at iba pang kasamahan nitong senador na naging abala bago ang ginawang pag-aresto sa senadora kahapon.

“I think she (De Lima) should put herself at rest, and also the other senator. You know, these things follow due process and we do respect the right of everyone,” pahayag kahapon ni presidential spokersperson Ernesto Abella.

Binigyan-diin pa ni Abella na walang dapat na ikabahala ang senadora sa kanyang buhay habang nakadetine sa PNP Custodial Center dahil nagbigay ng katiyakan si Philippine National Police (PNP) Chief Director General Ronald ‘Bato’ Dela Rosa sa kaligtasan ng senadora.

“General Bato has assured the safety of the senator,” giit ni Abella.

Wala ring nakikitang rason si Abella para may magtangka sa buhay ni De Lima kagaya ng inilulutang ng senadora at mga kaalyado sa Liberal Party (LP).

Isa si LP president Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa paulit-ulit na nagpahayag na hindi sila mapapanatag lalo’t mayroong pinatay na Korean businessman sa Camp Crame matapos i-tokhang-for-ransom.

Ipinunto pa ni Pangilinan na kahit na sa maximum security compound ng New Bilibid Prison (NBP) na binabantayan ng Special Action Force (SAF) ay mayroong nasasaksak na high-profile inmate.

Isa sa pinagbigyang hiling ng Senado ay ang pahintulutang makibantay ang security personnel Office of the Sgt.-At-Arms (OSAA) sa selda ni De Lima.

Maging ang mga kaalyado ng senadora sa Kamara ay nagpahayag ng pangamba sa kaligtasan nito kaya naman iisa ang panawagan nina Akbayan partylist Rep. Tom Villarin, Magdalo partylist Rep. Gary Alejano at Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat na bigyan ng 24/7 access ang mga bisita ng senadora.

“Senator De Lima should be given access by lawyers, family and the media regularly so as to erase such fears,” ani Villarin matapos pormal nang ipasok sa kanyang kulungan si De Lima.





Sinabi naman ni Alejano na hindi maganda ang track record ng Duterte administration sa kampanya laban sa ilegal na droga tulad ng nangyari kay Espinosa na kahit nasa loob na ng kulungan ay pinasok at pinatay pa rin ng mga pulis.

Dahil dito, nagbigay na rin ng katiyakan ang Department of the Interior and Local Government (DILG) sa seguridad ni De Lima habang nasa kustodiya ng Philippine National Police (PNP) Custodial Center sa Camp Crame.

Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, “I have given clear instructions to PNP Chief Dela Rosa to secure Senator De Lima while she is at the PNP Custodial Center. Mahalaga ang security at cooperation para matiyak natin na smooth at maayos ang pag-custody ng PNP [sa kanya].”