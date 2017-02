Magkano ang isinukang taxpayers’ money sa Luneta?

Ibinida kahapon ng organizer ng malaking pagtitipon sa Quirino Grandstand sa Luneta na umabot sa 400,000 (.4M) ang dumalo roon upang magpakita ng kanilang suporta sa administrasyong Duterte, partikular sa kampanya nito kontra illegal drugs at corruption.

Pero ang tanong naman ng ilang netizens at maging ng isang mambabatas ay kung magkano ang ginastos ng gobyerno para sa ‘show of support’ na ito na walang dudang galing umano sa kaban ng bayan dahil sa paghahatid-sundo ng mga nakilahok gamit ang mga ‘official vehicles’ ng local government units (LGUs).

Giit ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano, karapatan ng taumbayan na siyang kinakaltasan ng buwis para sa gastusin ng pamahalaan, na malaman kung magkano ang isinukang pera sa nangyaring ‘paghahakot ng tao’ na inutos mismo ni Local Government Sec. Mike Sueño.

Ang tinutukoy ni Alejano ay ang ‘memorandum’ na inisyu ni Sueño na may petsang Pebrero 21 na nag-aatas sa lahat ng LGUs, hanggang sa barangay, na i-coordinate ang paghahatid ng mga tao sa Luneta para magpakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa ‘war on drugs’ nito at iba pang polisiya. Isinabay ang pagtitipon sa EDSA People Power I anniversary celebration na isinagawa ng mga grupong nagpatawag na “freedom/justice protectors”.

“In fact, gov’t vehicles ang ginamit don. Magkano ba ang pondong gi­namit don para suportahan ang activity kahapon sa Luneta?” ani Alejano.

Kabilang sa mga naispatang mga sasakyan ng gobyerno na naghatid at nagsundo sa mga sumama umano sa pagtitipon sa Luneta ay mga ambulansya at mga sasakyan ng barangay na ang ipi­nambili ay mula sa buwis ng mamamayan.

Naniniwala si Alejano na kaya inorganisa ang nasabing pagtitipon sa Luneta para magpakita ng puwersa ang Duterte administrasyon para sa tinatawag na preemptive strike lalo na’t marami na ang dismayado sa gobyerno dahil ang talagang problema ng bansa ay hindi na nahaharap.

Kantyaw naman ang inabot ng gobyerno mula kay Sen. Antonio Trillanes IV, “Kung ikaw nasa gobyerno, ‘yung 200,000 (crowd estimate) payat ‘yun. Inobliga mo na ‘yung local government maghakot ng tao 200,000 lang na-produce mo, mahina ‘yun.”

Pero naniniwala rin ang senador na mayroon pa ring mga die-hard supporters ang Pangulo na kusang nagtungo sa Luneta ngunit maliit na bilang na lang.

“Hindi naman mangyayari ‘yung ganyan. Ganyang kalalaki kung hindi mo sila binigyan ng transportation? Malamang mayroon din diyan kusa, ‘yung mga diehard talaga pero malaki na ‘yung 5,000 pero ‘yung the rest kita naman. Kita n’yo ‘yung mga bus dun?,” giit ng senador sa panayam kahapon ng dzBB.





Sinabi pa ni Trillanes na ang ganitong operas­yon ang gustong-gusto ng mga lokal na opisyal ng gobyerno dahil sa nabibigyan sila ng pondo para makapagdala ng tao sa rally.