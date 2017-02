Mag-asawang pa-US pinigil sa bala

Isang manggagawang Pinoy na patungong Estados Unidos ang pinigilang makasakay sa kanilang flight matapos na makitaan ito ng live bullet ng caliber 22 sa kanilang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kahapon.

Ang mag-asawa ay nakilalang sina Cesar at Marlyn Caranto, taga-San Carlos, Pangasinan, na galit na nakipag-argumento sa NAIA security personnel nang pigilan ang mga ito na makasakay sa kanilang flight.

Itinanggi ng mag-asawang Caranto na may dala ­silang bala at inakusahan ni Marlyn ang mga tauhan ng Office of Transportation Security (OTS) na inaabala lamang sila sa kanilang flight.

Kinumpirma ng OTS personnel na mayroon ­imaheng bala sa luggage matapos na dalawang ­beses itong pinadaan sa X-ray machine scanner at ­nakitang itinahi pa ito sa loob ng bag.

Nang mabuking na mayroon bala ang bag nila, ­sinabi ni Marlyn na “I know that is a bullet, ­nakalimutan kung alisin sa bag ng hiramin ng isang kaibigan at ang akala ko ay ito ay “amulet”.

Matapos ang dukomentasyon, ang mag-asawang Caranto ay pinayagang makasay sa kanilang flight ­patungong US habang ang bala ay kinumpiska ng ­Police.