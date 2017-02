Mabuti pang walang Diyos, kesa ipokritong Katoliko — Pope

Nanawagan si Pope Francis sa 1.2 bilyong miyembro ng Simbahang Katolika sa buong mundo na mas mabuti pang walang pinaniniwalaang Diyos ang isang tao kaysa mamuhay sa kasinunga­lingan at kaipokrituhan.

Kinastigo ng Santo Papa ang ilang Katoliko na namumuhay nang hindi tama. Inihalimbawa pa nito ang mga employers na hindi nagbabayad ng tama sa mga empleyado nito at panlalamang sa negosyo at pagkamal ng malaking halaga ng salapi.

“It is a scandal to say one thing and do another. That is a double life. There are those who say ‘I am very Catholic, I always go to Mass, I belong to this and that association’,” sa kanyang impromptu sermon sa isang pribadong misa sa kanyang tahanan.

“These people don’t pay [their] employees proper salaries, exploit people, do dirty business, launder money… a double life. And so many Christians are like this, and these people scandalize others,” pahayag ng Santo Papa.

“How many times have we heard – all of us, around the neighborhood and elsewhere – ‘but to be a Catholic like that, it’s better to be an atheist.’ It is that, scandal,” ayon pa sa Vatican Radio transcript.

Binatikos din nito ang pang-aabuso sa mga kabataan ng mga pari sa pagsasabing isa itong uri ng ‘satanic mass’, kasabay ng panawagan sa mga kardinal na tumigil sa pamumuhay ng isang ‘princes’.

Noong nakaraang taon, binatikos ni Pope Francis ang ilang pekeng Kristiyano na nagsasabi ng Salita ng Pa­nginoon subalit hindi nagkakaloob ng tulong sa mga taong nakapaligid sa mga ito.