Luzon-Mindanao road gagastusan ng P9 trillion

Umaabot sa P8 trillion hanggang P9 trillion ang halagang gugugulin ng pamahalaan para sa pampublikong imprastruktura, ayon kay Department of Budget and Management (DBM) Secretary Benjamin Diokno.

“So I reckon that we should be spending something like 8 to 9 trillion pesos, for public infrastructure. His is over and above what we are spending for PPP projects, okay? So we know that’s consistent with the President’s build, build, build, okay?” sabi ni Diokno sa press briefing sa Malakanyang kahapon.

Binanggit ng kalihim na hindi katulad ng mga dati nitong tour of duties sa DBM kung saan nakatanghod lamang siya sa kanyang lamesa at naghihintay ng budget request, sa ngayon aniya ay aktibo siyang nag-iisip ng magagandang proyekto na mapapakinabangan sa iba’t ibang panig ng bansa.