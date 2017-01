LT. COLONEL SA JEE TOKHANG-MURDER LUSOT SA ARESTO

Tweet on Twitter

Nagkaroon ng sanda­ling tensyon sa pagitan ng ilang opisyal ng Philippine National Police (PNP) at ni Supt. Rafael Dumlao II na isa sa mga suspek sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Jee Ick Joo, makaraang tumanggi ang opisyal na magpaaresto sa mga arresting officers, kamakalawa ng gabi.

Nangyari ang tensyon sa harap ng gate 2 ng mismong Headquarters ng PNP Camp Crame sa Quezon City, nang tumanggi na sumama si Supt. Dumlao sa ilang opisyal na may bitbit umanong warrant of arrest ang Anti-Kidnapping Group (AKG) at Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) laban sa kanya.

Ayon kay Supt. Dumlao kinuha umano siya sa bahay niya dahil sa warrant of arrest na nakapangalan lang sa alyas “Dumlao”, pero noong nasa Camp Crame na at papauwi na siya kasama ang kanyang misis ay ayaw na umano siyang pauwiin at inaaresto na siya subalit tumanggi siya hanggang nakalabas na sila sa gate 2 ng Camp Crame kung saan nagkaroon ng sandaling tensyon.

“Pinipilit po akong kunin ng AKG tsaka AIDG, kung ako po talaga ang nasa warrant, wala naman pong problema ang problema po diyan ‘Mr. Dumlao’ lang po ang nasa warrant” ayon kay Supt. Dumlao.

Base naman sa isang nakasaksi sa insidente na hindi nagpabanggit ng pangalan, galing umano sa loob at lumabas ng gate 2 ng Camp Crame si Dumlao kasama ang mi­sis nito, habang kasunod umano ang mga kapwa pulis at pinapakiusapan itong bumalik sa loob ng Camp Crame.

At habang kinakausap umano si Dumlao ng kapwa niya mga pulis ay pumapara ito ng taxi na kanilang masasakyan ng misis niya hanggang sa tuluyan itong makasakay.

Wala naman umanong gustong magsalita sa panig ng mga pulis na nagtangkang umaresto kay Dumlao.

Dumlao ‘di inaaresto

Kaugnay nito ay pinabulaanan naman ni Sr./Supt. Glenn Dumlao, hepe ng PNP-AKG ang ulat ni Supt. Rafael Dumlao na inaaresto ito nitong Biyernes ng gabi.

Kasabay nang pagsasa­bing dapat lang umanong nasa ilalim ng restrictive custody sa Camp Crame si Supt. Dumlao subalit basta lang umanong umalis ito nang hindi nagpapaalam kung kaya’t sinundan ito hanggang sa labas ng gate 2 para maibalik sa Camp Crame.

Si Dumlao ay isa sa mga isinangkot ni SPO3 Ricky Sta. Isabel sa pagdukot at pagpatay sa Jee’s kidnap slay.





Subalit iginiit ni Dumlao na invalid ang warrant of arrest na isang alyas ‘Dumlao’.

Nakakuha ng kakampi si Dumlao nang kuwestiyunin nito ang isinilbing warrant of arrest laban sa kanya na ‘Mr. Dumlao’ lamang ang nakalagay matapos kumpirmahin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na may ‘technical issues’ sa isinilbing warrant ng PNP sa opisyal.

Matatandaang sinampahan ng kasong kidnapping for ransom with homicide sina SPO3 Ricky Sta. Isabel, Ramon Yalung, isang ‘Sir Dumlao’, ‘Ding’, ‘Jerry’ at ‘police’.

Bukod kay SPO3 Sta. Isabel na sumuko sa NBI ay sumuko na rin sa PNP-AKG ang suspek na si Ramon Yalung at maging si alyas Ding na si Gerardo Gregorio Santiago na dating pulis at may-ari ng Gream Funeral Services kung saan dinala ang bangkay ng negos­yanteng si Jee.

Dumlao pinaaaresto

Ayon naman kay PNP spokesperson Sr./Supt. Leonardo Carlos patuloy pa rin isisilbi ang nasabing warrant of arrest kay Dumlao.

Ipinag-utos narin ni PNP Chief Director Gene­ral Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang paghahanap sa kinaroroonan ni Supt. Rafael Dumlao simula nang tumanggi itong magpaaresto Sabado ng gabi.

Kasabay ng pahayag na hindi narin umano si Dumlao makakalabas ng bansa dahil nakalagay na ito sa look out bulletin.

DILG hands off muna

Hindi puwedeng pakialaman ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pagsuspendi sa kapitan ng barangay na may-ari ng Greams Funeral Services na nag-cremate sa mga labi ng ‘tokhang for ransom’ victim na si Jee Ick Joo.

Sa inilabas na pahayag kahapon ng DILG, sinabi ni Secretary Mike Sueno na hindi pa sila makapag­labas ng utos kung dapat bang suspendihin si Gerardo Gregorio Santiago, may ari ng Greams Funeral at incumbent Chairman ng Barangay 165 sa Caloocan City.