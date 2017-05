LP target sa 2nd round ng pork scam probe

[google-translator]

Walang ibang target si Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguirre sa pagbuhay sa pork barrel scam probe kundi ang mga kapartido ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa Liberal Party (LP).

Ito ang inaasahan ni LP Congressman Teddy Brawner Baguilat ng Ifugao dahil desidido si Aguirre na bukasan muli ang kaso kaya umugong ang impormasyon gagamiting state witness ang mastermind ng pork scam na si Janet Lim-Napoles.

“Yung (target ang LP) ang inaasahan ko dahil ang Justice Secretary ay hindi color blind kundi single color….lahat ay dilaw (ang target),” pahayag ni Baguilat sa text message.

Hindi na nagbanggit si Baguilat kung sino sa LP ang mga posibleng target ng pagbubukas ng pork barrel scam case, bagama’t laging nababanggit ang pangalan ni dating Department of Budget and Management (DBM) Seccretary Florencio Abad.

Dahil dito, sinabi ni Baguilat na ngayon pa lamang ay posibleng mayroon ng script na binubuo tulad ng “Janet says ay mali yung ibang list sinubmit ko”.

Kasama din umano sa posibleng script na sasabihin nina Aguirre at Napoles na “new evidence shows that mga dilawan ang meron pakana ng PDAF scam. They will implicate LP na opposition”.

Malamang na pilit din aniyang tatakpan ang katotohanan na ang pork scam ay nangyari noong panahon ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep.Gloria Macapagal Arroyo.

Ang inaabangan ngayon ni Baguilat kung mayroong mga dating kaalyado ni Aquino na lumipat na sa PDP-Laban ang hindi isasama sa bagong listahan na ilalabas ni Napoles