LOPEZ NG DENR PALABAN

Nasa fighting mood si Environment Secretary Gina Lopez laban sa mga iresponsableng mining firms na pinatawan ng closure order ng Department of Environment and Na­tural Resources (DENR).

Ayon kay Lopez, kapakanan ng mamamayan ang uunahin nila sa usapin ng mining sa bansa at wala umanong makakabali sa kanyang utos ma­liban kung ito ay babawiin ng Malakanyang.

Pero ayon sa kalihim, malinaw ang direktiba sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na walisin ang mga pasaway na minahan na dahilan ng ma­tinding pagkasira ng kalikasan at sa huli ay perwisyo sa kalusugan at kabuhayan ng mamamayan.

Bukas din ang DENR sa inihahandang legal action ng Chamber of Mines of the Philippines (COMP) at ang plano ng grupo na kumbinsihin ang Pangulo na bawiin ang closure order sa 23 minahan na inilabas ng DENR.

Giit ng COMP, hindi dumaan sa due process ang audit ng DENR sa 41 mining firms sa bansa dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon na sagutin ang mining audit report ng kagawaran.

Nababahala rin ang grupo sa epekto ng anila’y padalus-dalos na desisyon ng DENR dahil magreresulta ito ng pagka-dismantle o mass layoff ng tinatayang nasa 1.2 milyong minero at empleyado ng mga mi­ning firms.

Sa pinal na listahan ng mining audit report ng DENR, 23 ang kumpanyang ipinasasara ng kagawaran. Nadagdag dito ang Benguet Corporation mula sa Benguet at Ore Asia Mining and Development Corporation mula sa Bulacan.

Samantala, pinuri ng Simabahang Katolika ang DENR dahil napa­panahon ito dahil matagal nang inaabuso ng mga mining firms ang kalikasan.

Sinabi ni Fr. Edwin Gariguez, executive secretary ng National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines labis itong natutuwa sa ginawa ng ahensya kasabay ng pagsasabing hindi lahat ng ginawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay masama.

Suportado rin ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez ang DENR subalit ang inaalala nito ay ang kapakanan ng 75,000 mining workers na mawawalan ng trabaho dahil sa pagpapa­sara sa mga minahan.