Lopez ng DENR, palaban sa mga banta

Palaban si Environment Secretary Gina Lopez sa paghahamon ng ‘giyera’ ng grupong tumutuligsa sa kanya partikular ang The Chamber of Mines of the Philippines (COMP) na nagbantang haharang sa appointment ng kalihim sa Commission on Appointments (CA).

Ayon kay Lopez, hindi sia aatras sa kanyang laban hangga’t hindi siya lumalagpas sa mandatong binigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagsilbihan ang interes ng taumbayan at wakasan ang pagmamalabis sa kalikasan.

“Wala na tayong magagawa diyan, bahala na! I keep my stand that there should be no mining in watersheds,” wika ng kalihim.

Tanggap na rin umano ni Lopez na marami ang masasagasaan sa kanyang mga ginagawang aksyon sa DENR partikular sa isyu ng pagmimina dahil multi-milion industry ang mga key players dito.

Sa kabila nito, hindi siya aniya magpapa-intimidate at magpapa-apekto sa mga gustong sumira sa kanyang mga adbokasiya sa kalikasan.

Muling nasilaban ang pag-aalboroto ng mga mining advocates matapos ipag-utos kamakailan ni Lopez ang kanselasyon sa 75 mining contracts na mapanganib sa buhay at kabuhayan ng mga residenteng malapit sa watersheds.

Sa halip na magpaapekto sa pambabatikos ng mga pro-mining advocates, muling iginiit ni Lopez na may mga isusunod pa siyang kakanselahing mining contracts at ipasasara ang mga mining firms na konektado dito kung kinakailangan.

Samantala, nakahanap ng kaalyado sa Kamara si Environment Secretary Gina Lopez sa harap ng batikos na inaani nito sa ginawang pagpapasara sa 28 mining firms at pagkansela sa 75 mining contracts.

Ayon kay House Committee on Natural Resources Chairman at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na nakabibilib at dapat pa ngang papurihan ang matapang na pagharap ni Lopez sa problema sa illegal mining na matagal na nilang inirereklamo.

Ani Zarate matagal nang inirereklamo ng mga environment activist ang mining agreements na sumasakop sa watershed areas dahil nakakaapekto ito sa supply ng tubig para sa irigasyon at domestic use na ngayon lamang inaksyunan.